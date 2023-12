Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, acuza Guvernul PSD-PNL ca „umfla tot mai mult” aparatul la stat, in timp ce pe romani ii pune sa „stranga cureaua”, aplicandu-le taxe tot mai mari. „Am ajuns la maximul istoric de angajati la stat. Aproape 1.290.000, numar care tot creste. Asta…

- ”Pensiile speciale pot fi taiate. Noi nu le-am taiat pentru ca nu am putut. Noi am fost la guvernare, dar nu am fost la putere, imi place mie sa spun. Reformele mari pe care ni le-am dorit, niciuna nu a fost acceptata de PNL. Nici reducerea impozitarii muncii, nici dreptul de a alege in sanatate sau…

- Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Nasui, arata, intr-o postare pe Facebook, ca in ultimele patru luni pensia speciala medie a crescut de 105 ori mai mult ca pensia medie normala."De cand s-a instalat Guvernul Ciolacu, pensia speciala medie a crescut de 105 ori mai mult ca pensia medie…

- Acuzații la adresa Guvernului: ”A crescut pe furiș pensiile speciale din MAI” Acuzații la adresa Guvernului: A crescut pe furiș pensiile speciale din MAI Deputatul USR Claudiu Nasui lanseaza acuzații la adresa Guvernului. Acesta spune ca „a crescut pe furiș pensiile speciale din MAI” „Guvernul a crescut…

- Parlamentarii USR au afisat pancarte cu mesajul ”Ciolacu, esti pe drojdie”, ”Mariti taxele ca sa furati cu porbagajul”, sau cu fotografii ale mitei primite de fostul presedinte al CJ Vaslui, social-demnocratul Dumitru Buzatu. Si parlamentarii AUR afiseaza mesaje critice la adresa taxelor instituite…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, are o evaluare ingrijoratoare cand vine vorba de economia Romaniei. Deputatul USR spune ca Romania va intra, cel mai probabil, in cea mai dura recesiune in care a fost vreodata. TVA mai mare inseamna prețuri mai mari, inseamna putere de cumparare mai mica,…

