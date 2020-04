USR cere ca, pe perioada starii de urgența, sa li se interzica hotilor de lemne "sa profite de pe urma epidemiei de coronavirus", intrucat țara se afla intr-o situație in care are nevoie de "plamanii verzi" mai mult ca niciodata: "Dispuneti stoparea taierilor de paduri pe perioada starii de urgenta! Nu lasati hotii de lemne sa profite de pe urma epidemiei de coronavirus. Mai mult ca niciodata, avem nevoie de plamanii verzi ai acestei tari! Pentru situatii exceptionale avem nevoie de decizii exceptionale", cer parlamentarii USR in scrisoarea adresata presedintelui, premierului si ministrului…