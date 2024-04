USR, bolnavul resuscitat Gata, s-au activat „baieții” și de cateva zile ne bombardeaza cu tot felul de sondaje aiuristice in care, pe nevazute, au cocoțat USR pe locul 2 intre opțiunile de vot ale romanilor. De fapt, este vorba despre Alianța Dreapta Unita, o combinație pusa la cale cu un singur scop – sa ajute USR sa treaca […] The post USR, bolnavul resuscitat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

