Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila l-a criticat dur, intr-o postare pe Facebook, pe șeful statului, despre care scrie ca ”papușa de la Grivco a devenit papușar”. Iohannis a fosto propus de USL in 2009 la funcția de prim-ministru. Chirila sugereaza ca Iohannis și-a tradat alegatorii care l-au votat in 2014 pentru ca o mare…

- USR PLUS a luat act cu „neplacuta surprindere” de faptul ca președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca va convoca la Cotroceni partidele politice pentru consultari de abia saptamana viitoare , in condițiile in care Romania este in criza, dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis, in urma unei…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, marți, dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura , ca este o situație „dificila politic”, insa PNL trebuie sa ramana unit, iar cine nu are curaj este liber sa plece. Raluca Turcan a scris pe Facebook ca PNL trebuie sa ramana la guvernare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Parlament ca este exclus ca social-democratii sa mai voteze un guvern minoritar, asa cum au facut-o când au sustinut guvernul condus de Ludovic Orban. Președintele PSD a precizat ca îsi doreste o întelegere politica "inclusiv…

- Ludovic Orban l-a somat sambata pe Florin Cițu sa-și ceara scuze in fața romanilor, dar și fața de el, președintele PNL, pentru ca nu a vorbit despre „acest episod intunecat” de acum peste 20 de ani, cand a fost prins baut la volan in Statele Unite, in 2020. Atacul lui Ludovic Orban vine dupa ce Florin…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii solicita lui Florin Citu sa le ceara scuze cetatenilor romani ca nu a avut "curajul si onestitatea" de a-i informa in legatura cu incidentul din SUA, cand a fosinchis pentur doua zile din cauza ca a condus sub influenta alcoolului. De asemenea, liderul liberal considera…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii cere, pe Facebook, președintelui Klaus Iohannis sa il demita de urgența pe Florin Cițu din funcția de premier pentru faptul ca a fost arestat doua zile in SUA acum 20 de ani pentru conducere sub influența alcoolului. Ce nu spune Marcel Ciolacu este ca facea el acum…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti seara, la Romania TV, ca nu a mai purtat discuții de sapte luni cu presedintele Klaus Iohannis și ca șeful statului ”o fi avand treaba cu guvernarea”, potrivit Agerpres . „Nu am avut nicio discutie (de sapte luni, n.r.) cu presedintele Romaniei. Eu…