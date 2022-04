Stiri pe aceeasi tema

Echipa SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3), pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti.

SCM Ramnicu Valcea a invins-o in deplasare pe HC Dunarea Braila, cu scorul de 32-27 (15-13), duminica, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii Nationale de handbal feminin, conform Agerpres.

CSM Oradea a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 12-11 (5-4, 4-4, 1-2, 2-1), joi, in deplasare, intr-un meci din etapa a 12-a a Superligii Nationale de polo pe apa masculin, conform Agerpres.

CFR Cluj a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FC Voluntari, in etapa a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, penultima a sezonului regulat. Echipa campioana s-a distantat la 14 puncte de FCSB, care va evolua joi, in aceasta etapa, la Pitesti, cu FC Arges, conform news.ro.

CS Universitatea Craiova a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), pe CS Mioveni, in etapa a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

CS Rapid Bucuresti a invins-o surprinzator pe vicecampioana CSM CSU Oradea, cu scorul de 76-74 (30-15, 12-14, 12-16, 11-20, 11-9), dupa prelungiri, marti seara, in Sala Rapid, intr-un meci din etapa a 21-a a Ligii Nationale de baschet masculin, conform Agerpres.

Juventus Torino a invins sambata seara cu scorul de 3-2 in deplasare pe Empoli, in etapa a 27-a din Serie A, rezultat care-i aduce pe torinezi mai aproape de podium, conform Agerpres.

Rennes a invins in deplasare, cu 4-2, pe Montpellier, vineri seara, in etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Frantei, Ligue 1, conform Agerpres.