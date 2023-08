Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Brasov se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul sinei, informeaza CFR SA. Pe raza Regionalelor…

- Traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Brasov se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul sinei, informeaza CFR SA. ‘Pe raza Regionalelor…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea SRL (CMU) a preluat alaturi de Adrian Ionut Leahu, grupul de companii cunoscut sub numele de Clinicile Dr. Leahu. Astfel, CMU a preluat un pachet de 51% din capitalul social al Implant Expert DSO S.A., compania mama a celor…

- In Romania, mersul pe bicicleta este mai degraba un sport extrem, decat o varianta ecologica si sanatoasa de deplasare urbana. Infrastructura necesara ciclistilor este slab dezvoltata, iar cele mai multe piste sunt inguste, fara separatoare si nu sunt interconectate. Conform greencomunity.ro, zece dintre…

- ”Grupul de firme care detine brandul de clinici dentare Life Dental Spa, cu 11 locatii in Romania, specializate in tratamente cu laser, a inregistrat o dublare a cifrei de afaceri in ultimul an, la peste 10 milioane de euro, iar planurile pentru anul in curs vizeaza o consolidare a prezentei la nivel…

- Conform celor mai recente date de pe Storia.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX, in luna aprilie romanii au vizualizat cu 16% mai puține pagini cu anunțuri imobiliare decat in luna martie și au realizat cu 15% mai puține contactari. Durata de viața a anunțurilor active a crescut cu 1% fața de…

- Noul proiect legislativ a trecut de votul decisiv al Parlamentului. Potrivit acestuia, Bucureștiul și anumite municipii mai mari din țara vor trebui sa stabileasca, in urmatorii ani, zone cu emisii scazute, iar accesul in respectivele zone va fi permis doar mașinilor care respecta regulile zonei care…

- Potrivit profit.ro , in București precum și-n alte 12 mari orașe din Romania, precum Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, vor stabili zone cu nivel scazut de emisie. In urma lor, se vor institui atat restricții cat și/sau taxe pentru autovehicule. De altfel, potrivit…