- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 19 WTA si cap de serie numarul 20, a castigat, sambata, turneul US Open, invingand-o in finala pe americanca Serena Williams, locul 26 WTA si cap de serie numarul 17, scor 6-2, 6-4, informeaza news.ro.Osaka s-a impus intr-o ora si 19 minute. In…

- Djokovici, spre al 14-lea titlu de Grand Slam O finala pe jumatate scontata la US OPEN: Juan Martin del Potro, locul 3 ATP, și nu Rafael Nadal, locul 1, il va intalni pe Novak Djokovic, locul 6 ATP, in finala de simplu masculin la US Open 2018. Novak Djokovic s-a calificat in finala dupa ce a trecut…

- In perioada 27 august - 9 septembrie 2018, la Flushing Meadows va debuta ultimul Grand Slam al anului, US Open. La fel ca la Wimbledon, Romania pleaca in concurs cu doua favorite in urna capilor de serie: Simona Halep și revelația Mihaela Buzarnescu.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei, compusa din Denisa Golgota, Carmen Ghiciuc, Laura Iacob si Nica Ivanus, s-a clasat pe locul 12 in concursul de calificare al Campionatelor Europene 2018 de la Glasgow si a ratat calificarea in finala competitiei pe echipe.

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber a castigat, sambata, finala feminina a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe americanca Serena Williams. AGERPRES/(AS-editor: Adrian Dragut)

- Angelique Kerber – Serena Williams 6-3, 6-3, in finala turneului de la Wimbledon ! Nemțoaica Angelique Kerber a invins-o azi, in finala turneului de pe iarba londoneza, pe Serena Williams, in doua seturi identice, 6-3, 6-3. Daca ar fi invins, Serena Williams ar fi egalat recordul de trofee de Grand…

- Serena Williams s-a calificat, joi, în finala turneului de tenis la Wimbledon, deupa ce a învins-o pe Julia Goerges.Fostul numar 1 mondial va juca, astfel, în cea de-a 30-a sa finala de Grand Slam.Williams și-a adjudecat victoria în semifinale în…

- Simona vs Su-Wei Hsieh se va juca de la ora 15:00 Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat ora de start a partidei dintre Simona Halep și Su-Wei Hsieh, disputa dintre cele doua fiind primul meci al zilei de pe terenul 1: va incepe la ora 15:00 (ora Romaniei). In ceea ce o privește pe Hsieh…