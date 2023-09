Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, locul 2 mondial, s-a calificat, duminica noapte, in sferturi la US Open, ultimul Grand Slam al anului, informeaza news.ro. Djokovic a avut nevoie de doua ore si 27 de minute pentru a trece de croatul Borna Gojo, locul 105 mondial, scor 6-2, 7-5, 6-4. In sferturi,…

- Novak Djokovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce l-a invins pe polonezul Hubert Hurkacz, in patru seturi, scor 7-6 (8/6), 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, intr-un meci ce fusese intrerupt duminica din cauza orei inaintate. Favoritul numarul doi al competiției…

- L'Equipe, Le Figaro, Marca sau AS au celebrat victoria istorica a lui Novak Djokovic, 36 de ani și lider mondial de astazi, la Roland Garros. Novak Djokovic a devenit liderul autoritar in clasamentul trofeelor de Grand Slam din tenisul masculin. Are 23, urmat de Nadal cu 22 și de Federer cu 20;Djokovic…

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP), scor 7-6(1), 6-3, 7-5 și a cucerit trofeul la Roland Garros 2023. Mats Wilander și Tim Henman cred ca sarbul joaca cel mai bun tenis al carierei. Novak Djokovic cucerea primul trofeu de Grand Slam in 2008, la Australian…

- Novak Djokovic a caștigat astazi Grand Slam-ul de la Roland Garros, stabilind un record in tenisul mondial, acesta fiind cel de al 23-lea titlu din cariera sa. El l-a invins in finala de la Paris pe norvegianul Casper Ruud, in trei seturi.

- Novak Djokovic - Casper Ruud, meci contand pentru finala turneului masculin de tenis de la Roland Garros, este programat, duminica, 11 iunie, de la ora 16:00, pe Arena centrala Philippe Chatrier, si va fi transmis in direct de Eurosport.

- Novak Djokovic este primul finalist al turneului Roland Garros 2023. Sarbul l-a eliminat in semifinale pe Carlos Alcaraz, principalul favorit, la capatul unui meci in care accidentarea suferita de iberic a fost decisiva.

- Germanul Alexander Zverev, locul 27 ATP si cap de serie 22, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Zverev l-a invins in sferturile de finala pe argentinianul Tomas Martin Etcheverry, numarul 49 mondial, scor 6-4, 3-6, 6-3, 6-4, in trei ore si 22 de minute.…