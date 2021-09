Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este în optimi la US Open, sportiva noastra obținând calificarea dupa un meci spectaculos cu Elena Rybakina. La finalul partidei de vineri, Simona a zâmbit mult la interviul de pe teren și a avut o precizare surprinzatoare în legatura cu nivelul la care se afla.…

- Simona Halep 13 WTA si Elena Ribakina s au intalnit pana acum de doua ori in circuitul profesionistTenismena din Constanta, Simona Halep si a aflat adversara din turul al treilea al turneului de la US Open, ultimul Grand Slam al anului.Simona Halep o va intalni pe sportiva din Kazahstan, Elena Ribakina,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Elena Ribakina in runda a treia a turneului US Open, dupa ce kazaha a invins-o pe Caroline Garcia (Franta) cu 6-1, 6-4, miercuri, la New York. Ribakina (22 ani, 20 WTA) a obtinut victoria in doar 65 de minute, reusind 11 asi in acest meci. Halep…

- Simona Halep a invins-o pe Kristina Kucova 6-3, 6-1 și s-a calificat in turul trei de la US Open 2021. Romanca așteapta sa afle cu cine va juca in meciul urmator. Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12, și-a confirmat statutul de favorita in meciul cu slovaca Kristina Kucova, locul 111…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 39 WTA) s-a calificat in turul secund la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sportiva din Targoviște a invins-o, marti, in runda inaugurala pe rusoaica Veronika Kudermetova (locul 31 WTA si cap de serie numarul 29), cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-0.…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (102 WTA) a intrat in istoria US Open, cel de-al patrulea turneu de Grand Slam al anului. Meciul dintre sportiva din Sinaia și Rebeka Masarova (locul 231 WTA) a durat nu mai puțin de trei ore și 44 de minute, fiind cel mai lung din istoria competiției feminine de…

- Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12 a invins-o pe Camila Giorgi 6-4, 7-6 (3) și s-a calificat in turul doi de la US Open 2021. Romanca a avut un meci deosebit de dificil inca din primul tur, dar a reușit un meci extraordinar, in ciuda problemelor medicale din ultima perioada. In primul…

- Simona Halep (13 WTA) s-a calificat in turul secund la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, dupa ce a invins-o pe poloneza Magda Linette (44 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-1. La finalul confruntarii, Halep a declarat ca a avansat in turul doi al competiției, cu multa dificultate. “A fost un meci dificil, mai…