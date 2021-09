Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (13 WTA) a fost eliminata duminica seara de pe tabloul principal al turneului de tenis de Grand Slam de la Flushing Meadows, fiind invinsa de sportiva ucraineana Elina...

- Simona Halep, 29 de ani, locul 13 WTA, a fost invinsa de ucraineanca Elina Svitolina, 26 de ani, 5 WTA) in optimile de la US Open 2021, scor 3-6, 3-6, a notat Gazeta Sporturilor . Jucatoarea noastra a ratat revenirea in top 10 WTA. Ucraineanca a fost mai agresiva in momentele cruciale și a reușit prima…

- Simona Halep (13 WTA) va juca impotriva sportivei Elina Svitolina (5 WTA) , din Ucraina, in optimi la US Open 2021. Romanca s-a calificat in optimi dupa ce a trecut de Elena Rybakina (locul 20 WTA), scor 7-6(11), 4-6, 6-3. La randul ei, Svitolina a trecut de Daria Kasatkina (locul 27 WTA), scor 6-4,…

- Simona Halep a invins-o pe Elena Ribakina din Kazahstan, 7-6 (11), 4-6, 6-3 , și a ajuns pentru a treia oara in cariera in turul 4 de la US Open. Meciul dintre Halep și Ribakina , din turul al treilea de la US Open 2021, a fost primul de pe Louis Armstrong Arena și a durat 2 ore și 22 de minute. Primul…

- Simona Halep (13 WTA), ultima reprezentanta a Romaniei pe tabloul de simplu la Grand Slam-ul de la US Open s-a confruntat vineri seara cu Elena Rybakina (20 WTA), in primul meci al șaisprezecimilor de finala. Cele...

- Simona Halep a invins-o miercuri pe Kristina Kucova, din Slovacia și a ajuns in turul 3 al US Open. Este pentru prima data dupa 2016 cand Simona Halep se califica in turul 3 la turneul de Grand Slam de la New York. Romanca a trecut miercuri pe Kristina Kucova, din Slovacia, cu 6-3, 6-1. Halep, favorita…

- Sportiva de 29 de ani a fost macinata de accidentari in acest an, dar nu vrea sa se dea batuta. Deși a fost nevoita sa abandoneze in turul doi de la Cincinnati, Halep se antreneaza intens pentru a da tot ce are mai bun la Grand Slam-ul de la New York.Pentru a afla ce au anunțat americanii, in mod neașteptat,…

- Pe 13 iulie 2019 Simona Halep scria istorie la Wimbledon: caștiga trofeul celui mai prestigios turneu de Grand Slam din lume, dupa o victorie incredibila in fața deja legendarei Serena Williams, scor 6-2, 6-2.