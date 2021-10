Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Statelor Unite (locul 16 mondial) a invins greu, sambata seara, cu 19-16, reprezentativa Uruguay (locul 17), in meciul tur al finalei americane pentru accederea la Cupa Mondiala din 2023 din Franta, scrie AFP. Pe Infinity Park din Glendale (Colorado), nationala SUA s-a…

- ​Echipa braziliana Flamengo s-a calificat în finala Copei Libertadores, dupa ce a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 2-0, formatia Barcelona SC din Ecuador, în mansa a doua a semifinalelor competitiei.Golurile au fost marcate de Bruno Henrique ('18, '50).…

- Reprezentativa feminina de baschet 3x3 a Romaniei s-a calificat in sferturile de finala ale FIBA 3x3 Europe Cup 2021, vineri, la Paris. Romania (Bianca Fota, Anca Sipos, Florina Stanici, Ancuta Stoenescu) a debutat in Grupa C cu o victorie, 17-14 cu Belgia, dar a pierdut al doilea meci, 12-13…

- Nationala de fotbal a Romaniei conduce reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0, la pauza meciului are loc duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Cele doua goluri ale tricolorilor au fost inscrise de fundasii laterali…

- Reprezentativa naționala de fotbal a Romaniei a invins joi seara Islanda, scor 0-2 (0-0), intr-un meci contand pentru Grupa J a preliminariilor, pentru calificarea la Campionatul Mondial din Qatar 2022. In urma ac...

- Echipa masculina de baschet a Frantei a reusit o autentica performanta, invingand cu 93-76 selectionata Statelor Unite, marea favorita la aurul olimpic, in meciul de debut din Grupa A de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, duminica, la Saitama, informeaza AFP. Franta, care a mai obtinut o victorie…

- Surpriza zilei la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost oferita de naționala de baschet masculin a Franței. Echipa pregatita de Vincent Collet s-a impus în fața reprezentativei Statelor Unite ale Americii, scor 83-76, în Grupa A.Învinși în aceasta vara și de Nigeria (87-90)…

- Un parior a intrat într-o casa de pariuri din Atlantic City decis sa mizeze pe victoria finala a Italiei la Euro 2020. Se întâmpla pe 23 iunie, în ultima zi în care s-au disputat jocuri din faza grupelor la competitia disputata în perioada 11 iunie-11 iulie.Italia…