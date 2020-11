Stiri pe aceeasi tema

- Doua federatii britanice din domeniul pescuitului l-au indemnat marti pe premierul britanic Boris Johnson ”sa ramana ferm si sa incheie un acord” care sa raspunda cererilor sectorului, in cadrul negocierilor Londrei cu Bruxellesul cu privire la viitoarea lor relatie, relateaza Reuters.

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat, luni, ca decizia Guvernului de la Londra privind un eventual acord post-Brexit cu Uniunea Europeana nu are legatura cu scrutinul prezidential din SUA, in contextul in care o victorie a lui Joseph Biden risca sa afecteze relatiile bilaterale, anunța…

- Regatul Unit si UE reiau joi dupa-amiaza negocierilor privind incheierea unui acord comercial post-Brexit, a anuntat miercuri negociatorul-sef britanic David Frost, in urma unui apel al negociatorului-sef european Michel Barnier, relateaza Reuters. "Discutii intensive se vor desfasura in fiecare zi…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a spus miercuri presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca este dezamagit ca nu au avut loc mai multe progrese in negocierile comerciale referitoare la Brexit, a anuntat biroul acestuia, transmite Reuters.”Premierul a notat dorinta unui acord,…

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras din…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a spus cancelarului german Angela Merkel, intr-o discutie purtata duminica, faptul ca in urmatoarele zile trebuie facute progrese in negocierile post-Brexit, pentru a fi acoperite ”lacunele semnificative”, a anuntat biroul acestuia, transmite Reuters potrivit news.ro.Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sâmbata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citând serviciile de presa ale celor doi oficiali.În cursul unei…