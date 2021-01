Știm ce autostrăzi vor fi gata anul acesta!

Rețeaua de autostrăzi din România va rămâne și în acest an sub cota de 1.000 de kilometri, pentru că în 2021 vor fi dați în folosință doar 39 de kilometri. Aceștia se vor adăuga celor 912 kilometri existenți. Însă, vor apărea și primi kilometri de drum expres. Toate proiectele prevăzute pentru acest an au fost… [citeste mai departe]