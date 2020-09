Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen propune crearea unei agentii europene pentru cercetare in domeniul biomedical: ”Pandemia si incertitudinea nu s-au terminat” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Parlamentul European de la Bruxelles, ca pandemia de coronavirus si incertitudinea pe care…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, miercuri, in Parlamentul European, in primul sau discurs privind starea Uniunii Europene, ca pandemia de coronavirus și incertitudinea nu...

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astazi ca Uniunea Europeana va crea propria agentie de cercetare biomedicala. De asemenea, va convoca un summit global privind sanatatea, anul viitor, in Italia, intr-o incercare de a se pregati mai bine pentru viitoarele pandemii. Presedinta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind starea Uniunii, in Parlamentul European. Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind starea Uniunii, in Parlamentul European. Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare,…

- De asemenea, se preconizeaza ca economia va reveni la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte, iar modul in care va evolua situatia in materie de sanatate publica se va dovedi crucial. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind…

- Parlamentul European iși muta sesiunea plenara de la Bruxelles la Strasboug, sediul Parlamentului European. Sesiunea de la Bruxelles a fost anulata din cauza riscurilor prea mari provocate de pandemia de coronavirus. Sesiunea urmeaza sa se ținta in perioada 14-17 septembrie, prima de la izbucnirea pandemiei…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen recunoaste lipsa diversitatii in institutiile europene si indeamna Uniunea Europeana (UE) ”sa faca mai mult” in lupta impotriva rasismului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aflata la conducerea unei echipe de 27 de comisari - 12 femei si…