- Liderii Uniunii Europene au felicitat sambata Romania si Bulgaria pentru aderarea la Schengen cu frontierele maritime si aeriene, prin mesaje postate pe conturile lor de pe reteaua X (fostul Twitter).''Felicitari Romaniei si Bulgariei pentru extinderea spatiului Schengen pentru pasagerii transportului…

- Este in continuare obiectivul Comisiei Europene sa avem o decizie asupra extinderii Schengen si sa primim Romania si Bulgaria in acest an, a declarat comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, marti, la sfarsitul reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne. „Cred in continuare…

- Eurdeputatul Rareș Bogdan a susținut in plenul Parlamentului European ca reprezentanții Comisiei Europene ar trebui sa ceara despagubiri pentru nerespctarea Tratatului UE de catre Austria prin refuzul aderarii Romaniei și Bulgariei in Schengen.

- Președintele SUA se intalnește cu liderii UE pentru a discuta crizele mondiale și relațiile economice dintre cele doua parți, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.Președintele SUA Joe Biden ii va primi vineri pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și pe președintele Consiliului European,…

- Comisia, intrebata de Eugen Tomac de ce nu a acționat in judecata Consiliul UE in dosarul SchengenAflat marți in plenul Parlamentului European, Eugen Tomac l-a intrebat pe Margaritis Schinas, vicepreședinte al Comisiei Europene, „de ce Comisia nu a acționat in judecata Consiliul pentru blocarea dreptului…

- Senatorul de New York Chuck Schumer a fost dus de urgența duminica, 15 octombrie, intr-un adapost antiaerian din Tel Aviv, in timp ce gruparea militanta palestiniana Hamas lansa rachete asupra Israelului, relateaza Sky News.Schumer a publicat o fotografie pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter),…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au fost surprinse, vineri, de un raid aerian in Israel. Intr-o filmare postata pe platforma X (fosta Twitter) se vede cum cei doi oficiali sunt conduși la adapost, transmite Noi.md cu referire…