- Ursula von der Leyen nu va candida pentru un loc in Parlamentul European la alegerile europene de anul viitor, dar ea poate deveni candidatul Partidului Popular European (PPE) pentru un al doilea mandat la conducerea Comisiei Europene, relateaza vineri Politico. Politiciana germana i-a transmis filialei…

- Astazi, in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a susținut discursul anual privind starea Uniunii Europene, ultimul de acest fel inaintea alegerilor europarlamentare din 2024. Șefa executivului comunitar a vorbit despre schimbarile climatice,…

- Viitorul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, a declarat președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, in discursul sau cu privire la Starea Uniunii 2023, rostit in Parlamentul European (PE). De asemenea, oficiala a declarat ca UE va continua sa sprijine Ucraina, oferindu-i un sprijin…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a precizat ca a fost eliminat pragul de 9,4% din PIB din PNRR privind cheltuielile cu pensiile, dupa discutiile cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Liderul PSD a mai spus ca isi doreste ca legea pensiilor sa fie finalizata in acest an si sunt trei variante…

- Noua lege a pensiilor ar urma sa fie gata pana la sfarșitul anului. Totodata prim-ministrul a declarat ca deficitul bugetar, dar si TVA la alimente și medicamente raman in discuție și saptamana viitoare. Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa la Bruxelles, ca…

- Lansarea unui parteneriat strategic cuprinzator UE-China in 2003 a promis sa extinda legaturile dincolo de comert si investitii. Dar, din 2019, blocul celor 27 de natiuni a numit China ”un concurent economic” si ”un rival sistemic”, relatiile stranse ale Beijingului cu Moscova dupa invadarea Ucrainei…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara, s-a pronuntat miercuri in favoarea proiectului Comisiei Europene privind refacerea naturii. Eurodeputatii au adoptat propunerea cu 336 voturi ”pentru”, 300 de voturi ”impotriva” si 13 abtineri. Raportor in acest dosar este eurodeputatul socialist spaniol…