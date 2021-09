Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri, in fata Parlamentului European, discursul sau anual privind Starea Uniunii Europene. Sefa Executivului UE prezinta rezultatele activitatii Comisiei din ultimul an, in special in ceea ce priveste combaterea crizei sanitare si economice…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezinta miercuri, de la ora 10:00, discursul sau privind Starea Uniunii Europene in fața Parlamentului European, urmat de o dezbatere cu eurodeputații. Astazi, incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei) are loc in Parlamentul European dezbaterea privind…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezinta miercuri, de la ora 10:00, discursul sau privind Starea Uniunii Europene in fața Parlamentului European, urmat de o dezbatere cu eurodeputații.

- Dacian Cioloș, liderul grupului parlamentar Renew Europe, a anuntat, luni seara, dupa intalnirea cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca USR PLUS ramane consecvent in apararea reformelor promise și spera sa gaseasca formula potrivita pentru a continua cu aceeași coaliție, dar mai deciși.…

- Cu toții citam ori de cate ori ne gandim la mediul rural un vers al lui Lucian Blaga: „Eu cred ca veșnicia s-a nascut la sat.“ Pentru poet eternitatea din Sufletul Satului (caci acesta este titlul poeziei) era cea pe care o idealiza. Pentru alții, care traiesc astazi, este sustenabilitatea. Vedem in…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, ca obiectivul UE de a vaccina cu cel puțin o doza 70% din populația adulta a fost atins iar 57% sunt deja pe deplin protejați cu doua doze de vaccin.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunța ca Uniunea Europeana și-a atins obiectivul de a vaccina 70% din populația adulta cu cel puțin o doza. Romania se situeaza, la mare distanța de restul țarilor, cu o rata de vaccinare de doar 31%. Ursula von der Leyen precizeaza, intr-o declarație…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va sustine echipa de fotbal a Italiei la finala EURO 2020 pe care aceasta o va disputa duminica pe stadionul londonez Wembley in fata Angliei, a declarat vineri un purtator de cuvant al executivului comunitar, potrivit Reuters. ''Inima ei…