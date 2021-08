Ursula von der Leyen: Comisia este pregătită cu mijloacele bugetare necesare pentru a sprijini statele membre ale UE, care ajută refugiaţi afgani Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indemnat sambata toate statele, in primul pe cele europene, sa primeasca o parte dintre refugiatii afgani evacuati de la Kabul, ea asigurand de sprijinul financiar al UE tarile membre care vor raspunde apelului, potrivit AFP. „Fac apel la toate statele membre care au participat la misiunile in Afganistan, la europeni si la ceilalti, sa acorde cote de primire suficiente (…) pentru ca, in mod colectiv, sa putem veni in ajutorul celor care au nevoie de protectie”, a declarat Ursula von der Leyen la finalul unei vizite in Spania la centrul de primire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a indemnat sambata țarile membre ale blocului comunitar sa primeasca o parte din refugiații afgani evacuați din Kabul, asigurandu-le ca pentru acest lucru vor primi ajutor financiar de la UE, relateaza Hotnews , care citeaza AFP. ”Comisia este pregatita…

- 'Fac apel la toate statele membre care au participat la misiunile in Afganistan, la europeni si la ceilalti, sa acorde cote de primire suficiente (...) pentru ca, in mod colectiv, sa putem veni in ajutorul celor care au nevoie de protectie', a declarat Ursula von der Leyen la finalul unei vizite in…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat sâmbata toate țarile, în special țarile europene, sa primeasca o parte din refugiații afgani evacuați din Kabul și a asigurat statele membre ale UE ca vor face acest lucru cu ajutorul financiar al Europei, relateaza AFP.„Fac…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata, in timpul unei vizite la baza aeriana militara din Torrejon de Ardoz – Madrid – ca nu exista discutii politice cu talibanii, nici recunoasterea lor, ci doar contacte strict operative, potrivit El Pais, preluat de news.ro . „Trebuie…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a subliniat sâmbata, în timpul unei vizite la baza aeriana militara din Torrejón de Ardoz (Madrid), ca nu exista discutii politice cu talibanii, nici recunoasterea lor, ci doar contacte operationale, potrivit El Pais și news.ro.…

- Primul avion spaniol care a adus de la Kabul cetateni spanioli si afgani, ''putin peste 50 de persoane'' in total, conform guvernului, a aterizat joi dimineata la baza militara din Torrejon de Ardoz (nord-estul Madridului), relateaza AFP. Avionul militar, un Airbus A400M care a parasit…

- Uniunea Europeana lucreaza cu statele membre pentru a gasi solutii rapide pentru mutarea angajatilor locali afgani si familiilor lor intr-un loc sigur, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de Reuters. „Chestiunea este extrem de urgenta, o tratam foarte serios si continuam…

- Un plan spaniol de 10 miliarde de euro are ca scop salvarea vietii rurale intr-o tara in care 42% dintre sate sunt expuse riscului de depopulare, fata de o medie de 10% in Uniunea Europeana. Astfel, potrivit Reuters, in locul vacantelor traditionale pe nisip si la mare, turistii straini sunt invitati…