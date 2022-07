Stiri pe aceeasi tema

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune adoptarea mecanismului de luare a deciziilor prin vot cu majoritate calificata in dosarele externe ale UE, deoarece evenimentele geopolitice necesita un raspuns mai rapid.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a exprimat duminica increderea ca Ucrainei i se va acorda statutul de candidat oficial la aderare, informeaza dpa.

Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat necesitatea consolidarii legilor anticoruptie in Ucraina. Avizul executivului UE cu privire la cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana va fi gata pana la sfarsitul saptamanii viitoare.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat ca statele membre ale Uniunii Europene se vor afla in fata unei "decizii istorice" la summitul blocului comunitar desfasurat in perioada 23-24 iunie, in privinta aderarii Ucrainei, relateaza dpa, conform news.ro.

Comisia Europeana va finaliza ''saptamana viitoare'' avizul sau cu privire la ambitiile Ucrainei de a obtine statutul de candidat al aderarea la Uniunea Europeana, a anuntat sambata sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, aflata in vizita la Kiev, transmit AFP si dpa, conform AGERPRES.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat vineri asupra relansarii proiectului de interconexiune gaziera intre Spania si Franta, transmite AFP. Ea considera ca proiectul numit MidCat este "crucial" pentru diversificarea furnizarii de gaze in Uniunea Europeana si reducerea dependentei

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a plecat vineri dimineata cu trenul din Polonia spre Kiev, capitala Ucrainei, unde se va intalni cu presedintele Volodimir Zelenski, relateaza DPA.