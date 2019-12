Stiri pe aceeasi tema

- * dizertație antropologica de la Ismail Ibrahim Drajii miei, tema este complicata, da’ numai puțan. Acum suti di ani, cand dreptcredincioșii turci merjeau la razboi la Kara Iflak sau la Bogdan Iflak, gaseau la ghiaurii valahi sau moldoveni și oi multe, și vite, și cai dar și porci, pentru ca națiile…

- Fiecare anotimp are frumusetea sa. Niciun alt anotimp nu trezeste in sufletul copiilor, si nu numai, atata frumusete si emotie ca anotimpul iarna. Ne revin puternic in minte si in suflet amintirile copilariei, ne amintim cu drag de zapezile bogate si prevestitoare de rod imbelsugat, de colindele si…

- Un barbat care comercializa fara drept obiecte pirotehnice a fost depistat de jandarmii bacauani, duminica, 15 decembrie a.c., in zona Pieții Centrale din orașul Comanești. In urma verificarilor efectuate asupra persoanei, cu varsta de 44 de ani au fost gasite patru pachete care conțineau aproximativ…

- La Muzeul de Istorie din Onești, joi, 12 decembrie, de la ora 12.00 va fi vernisata expoziția „Obiecte cu poveste”, obiecte descoperite pe frontul Primului Razboi Mondial in județul Bacau. Organizatorul expoziției este Asociația „Prospectorii Istoriei”, din Comanești, in parteneriat cu Asociația Regimentul…

- Anul acesta sunt semne clare ca mai toate familiile și persoanele singure care au dreptul la ajutorul de incalzire pe baza de lemne, carbune și alt combustibil solid il vor primi inainte de Craciun. Dovada sta faptul ca pana vineri, 6 decembrie, la pranz, nu mai puțin de 82 primarii din cele 93 existente…

- Moșul a imparțit cadouri celor mici iar cei mari s-au prins in hore și au savurat un concert marca Provincialii. Atmosfera a fost una de poveste așteptata de multa vreme de bacauani. Astfel, s-a dat startul pentru Luna Cadourilor și a Sarbatorilor de iarna! Articolul Bacauanii s-au bucurat la aprinderea…

- Primaria orașului Comanești a organizat, duminica, 1 decembrie, in parteneriat cu CAR Progresul CFR, prima ediție a „Festivalului culinar de Ziua Naționala a Romaniei”. Evenimentul a debutat cu un ceremonial militar-religios la Cimitirul Internațional al Eroilor din cartierul Zavoi, unde au fost depuse…

- Cinci persoane au fost scoase de pompieri dintr-un beci din orașul bacauan Comanești. Doua dintre acestea, in varsta de 45 și 50 ani, au fost declarate decedate. Doua persoane conștiente au fost transportate la spital de o ambulanța SAJ. O alta persoana, in stare de inconștiența, a fost preluata la…