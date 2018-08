Problema pagubelor provocate de urși, in județul Covasna, pare sa nu aiba rezolvare, in condițiile in care zilnic sunt semnalate, din diverse localitați, atacuri ale animalelor salbatice. Solicitarile repetate pentru gasirea unor soluții, ale autoritaților locale dar și județene, par sa fie ignorate de catre ministere, in timp ce covasnenilor le este din ce in […] Articolul Ursul a atacat din nou, de data aceasta la Bațanii Mari apare prima data in Mesagerul de Covasna .