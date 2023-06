Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Mediului, Barna Tanczos, a anuntat joi, 15 iunie, pe Facebook, ca a semnat ordinul care prevede cotele de preventie la urs brun. Ordinul urmeaza sa fie avizat de Academia Romana și apoi publicat in Monitorul Oficial. Intre timp, organizația de mediu Agent Green a trimis o petiție…

- In Romania vor putea fi uciși 481 de urși. Tanczos Barna a semnat ordinul pentru cotele la urs brun, in ultima sa zi in Guvern Fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, a semnat in ultima sa zi in Guvern, ordinul care prevede cotele pentru ursul brun. Potrivit acestuia, pot fi uciși 481 de urși: 426…

- Ordinul care stabilește cotele de prevenție la urs brun a fost semnat de Tanczos Barna, fostul ministru al Mediului, in ultima zi la conducerea ministerului. Pe pagina sa de Facebook, Tanczos Barna a scris ca in Tinutul Secuiesc, incepand din 2016, numarul urșilor a crescut intr-o masura care amenința…

- Fostul ministru al Mediului Tanczos Barna a semnat ordinul care prevede cotele de preventie la urs brun, in ultima sa zi la Ministerul Mediului. „In Tinutul Secuiesc, din 2016, numarul crescut de ursi a amenintat tot mai mult viata oamenilor si bunurile acestora. In ultimele 905 de zile, UDMR a lucrat…

- Reprezentanții ONG-ului de mediu Agent Green susțin intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Mediului, Tanczos Barna, ca acesta vrea uciderea a 486 de urși prin intermediul unui ordin de ministru, care este acum in stadiul de proiect. Mai exact este vorba despre proiectul Ordin privind aprobarea…

- Reprezentantii fermierilor din cinci tari europene, inclusiv Romania, au semnat un Pact de solidaritate prin care solicita, intre altele, interzicerea imediata a importurilor de produse agricole si alimentare din Ucraina, informeaza Rador.Reuniti in Polonia, fermierii cer, de asemenea, interventia…

- Prefectul Județului Suceava, Alexandru Moldovan, a primit astazi delegația Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice (ACCPT) – ”Granarii – da-te pe brazda” Iași, in contextul protestului național inițiat de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania. In cursul intrevederii…

- Romania a primit marți acordul autoritaților ucrainene pentru a masura adancimea canalului Bastroe. „Ucraina a aratat deschidere maxima” pentru rezolvarea acestei controverse bilaterale, a declarat marți seara, la Digi 24, ministrul Mediului, Tanczos Barna. Potrivit acestuia, intarzierea acordului cu…