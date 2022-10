Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare hidrologica de inundatii in vestul si sud-vestul tarii Foto arhiva : Maria Mandita. Hidrologii au emis în aceasta dimineața o noua avertizare de inundații, care vizeaza râuri din județele Dâmbovița și Argeș și este valabila pâna la prânz. Conform prognozei,…

- Șase pui de lup, impreuna cu parinții lor, au fost surprinși de o camera de monitorizare in Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, in timp ce se plimbau prin padure. Este vorba de imagini foarte rare care sunt captate cu foarte mare dificultate, scrie intr-o postare pe Facebook, Regia Naționala…

- O mașina a fost inregistrata de polițiști cu aparatul radar in timp ce circula cu viteza de aproape 200 de km/h intre Arad și Șiria. Polițiștii Serviciului Rutier au depistat sambata, un tanar de 28 de ani, din județul Timiș, in timp ce conducea un autoturism pe DJ709, in afara localitații Șiria. Aparatul…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare de cod portocaliu de ploi și grindina pentru 27 de județe. Asta in timp ce vest și sud a țarii este sub cod galben de canicula. Codul galben de ploi și grindina intra in vigoare azi la ora 12:00 și este valabil pana dumininica, 31 iulie. In intervalul menționat…

- Un turist dat marți disparut de aparținatori a fost gasit miercuri dimineața mort de salvamontiștii din Hunedoara in zona superioara a Vaii Galeș. Potrivit Salvamont Hunedoara, in cursul nopții de marți spre miercuri, salvatorii montani de la punctele de permanența Pietrele, Bucura și Poiana Pelegii…

- Ne așteptam ca valul de caldura sa se intensifice, iar duminica avertizarea Cod portocaliu de canicula va fi extinsa in Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei, a anunțat vineri Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Directorul ANM a anunțat ca vineri in Banat, Crisana,…

- Zece judete din vestul si sudul tarii sunt, vineri si sambata, sub o avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in 22 si 23 iulie, in Banat, Crisana, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-vestul Transilvaniei…

- Zece judete din vestul si sudul tarii se vor afla vineri si sambata sub o avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Astfel, pe 22 si 23 iulie, in Banat, Crisana, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-vestul Transilvaniei…