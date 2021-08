Urs, la un pas să nenorocească o turistă pe Transfăgărășan Un nou incident a fost provocat pe Transfagarasan de inconstienta turistilor. Soferul unei masini care circula pe Transfagarasan a oprit pe marginea drumului pentru ca pasagerul din dreapta sa faca fotografii ursilor. Pasagerul din dreapta i-a chemat pe cei doi ursi pentru a-i fotografia mai de aproape si chiar a iesit pe geamul masinii pentru cadrul perfect. Doar ca unul dintre animale s-a ridicat in doua labe si a sarit pe portiera masinii. Imaginile au fost surprinse de unul dintre soferii aflati in coloana si au fost postate pe contul de Facebook „Vulcaniare Tractare”. Nu se stie deocamdata… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

