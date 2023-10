Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii din Polata, localitate componenta din Targu Jiu, au primit noaptea trecuta o alerta cu privire la prezența unui urs. Un localnic a vazut animalul și a sunat la 112. In zona a fost trimis un echipaj de jandarmi pentru verificari. Ursul ar fi ajuns in livezile oamenilor, in cautare de hrana.…

- La Penitenciarul din Targu Jiu, miercuri, deținuții au fost paziți de contabili sau secretari, dupa ce personalul din operativ și-a atins numarul de ore suplimentare pentru luna august, iar situația risca sa se repete și luna viitoare, atrage atenția Petre Florin Șchiopu, președintele Federației Sindicatelor…

- Gravida din Tismana, Gorj, operata de hernie, declara, de pe patul de spital, intr-o inregistrare video, ca nu știa ca este insarcinata. Femeia de 35 de ani raspunde intrebarilor purtatorului de cuvant al Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu și precizeaza ca medicii i-a salvat viața, atat ei,…

- Sunt perchezitii in Bucuresti, Gorj, Vrancea si Botosani, pentru destructurarea unei grupari specializate in inselaciuni prin metoda ”accidentul”. Politistii fac, miercuri dimineata, perchezitii pentru destructurarea unei grupari specializate in inselaciuni prin metoda ”accidentul”. Suspectii ar fi…

- Șofer gasit beat in mașina staționata. Un șofer din Gorj a baut prea mult și a oprit mașina sa iși revina. A fost prins insa de catre oamenii legii. Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Stoina au fost sesizați la finalul saptamanii trecute prin apel de urgența, despre faptul ca pe DN 67 B…

- „Pistolarul din Gorj”, barbatul de 52 de ani care l-a impușcat de patru ori pe iubitul fostei sale soții, a fost adus in urma cu scurt timp la poliție și este audiat. Polițiștii l-au prins in apropiere de Targu Jiu, la o saptamana dupa incidentul violent.

- Fugarul Petre Stancioi a trecut aseara prin comuna Lelești, la 25 – 30 de kilometri de localitatea Rugi, unde a impușcat un barbat de 49 de ani. Suspectul de tentativa de omor a fost inregistrat de un sistem de supraveghere video amplasat pe o cladire din comuna Lelești. Petre Stancioi se deplasa pe…

- Cod rosu de vijelii puternice, cu grindina de mari dimensiuni - Județele vizate de avertizarea nowcasting sunt Gorj și Mehedinți.Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis avertizare nowcasting Cod rosu privind grindina de dimensiuni mari, vijelie puternica, cu rafale de peste 90 km/h, averse…