Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Urs filmat la intrarea in localitatea Dumitra, comuna Santimbru. Animalul a traversat șoseaua prin fața unei mașini Un urs a fost surprins miercuri dimineața, la intrare in localitatea Dumitra din comuna Santimbru. Pe imaginile surprinse dintr-o mașina aflata in mișcare se poate observa cum…

- VIDEO| Urs de dimensiuni impresionante, filmat la intrarea intr-o localitate din Alba: Numarul acestora, in continua creștere VIDEO| Urs de dimensiuni impresionante, filmat la intrarea intr-o localitate din Alba: Numarul acestora, in continua creștere Un urs de dimensiuni impresionante a fost filmat,…

- Un incendiu izbucnit in aceasta dimineața a prefacut in scrum biserica din localitatea Negoșina. Lacașul de cult fusese construit 2001-2004, in principal din material lemnos. In aceasta dimineața, printr un apel la 112, s-a anunțat izbucnirea unui incendiul in interiorul bisericii din localitatea Negoșina.…

- Doua explozii ar fi avut loc dimineața in satul Maiak din raionul Grigoriopol. Potrivit așa-zisului departament de Interne de la Tiraspol, prima explozie s-a produs in jurul orei 06:40, iar a doua, la 07:05, fiind distruse doua dintre cele mai puternice antene ale radio centrului

- Un barbat, din localitatea Clejani, judetul Giurgiu, a fost retinut sub acuzatiile de lipsire de libertate, lovire sau alte violente si distrugere dupa ce ar fi sechestrat-o pe fosta sa concubina, pe care a dus-o intr-o padure si a batut-o, informeaza News.ro . Politistii au fost sesizati despre acest…

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au fost sesizati seara trecuta de un barbat din comuna Dumitra cu privire la faptul ca a gasit un aparat de zbor de mici dimensiuni, fara pilot, tip aeromodel in apropierea locuintei."In cauza, politistii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii…