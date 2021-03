Urmează revenirea la normalitate. Suntem aproape de finalul pandemiei Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze de Covid-19, sa poata sa o faca prin vaccinare". Totodata, el a mai adaugat ca ne apropiem in sfarșit de normalitate. Cautam 10 copii cu inițiativa și idei de afaceri. Aplica acum pentru o bursa pentru copilul tau prin VERTIK Junior "Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…

