Urmează o săptămână de foc! Polițiștii recomandă evitarea condusului după-amiaza Polițiștii rutieri le recomanda șoferilor, in special celor cu probleme de sanatate, ca in zilele caniculare sa evite sa conduca dupa-amiaza, cand se ating cele mai ridicate temperaturi. Daca deplasarea este totuși inevitabila, trebuie ca inainte de a porni la drum, sa se asigure ca presiunea din pneuri este cea recomandata pentru sezonul cald și sa ia in considerare faptul ca reflexiile razelor solare foarte puternice pot crea dificultați in perceperea obstacolelor și anticiparea conduitei celorlalți participanți la trafic. Conform prognozei meteo, actualul val de caldura va persista toata saptamana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

