Următorul nivel în afacerea ta – digitalizarea Evoluția rapida și provocarile constante determina in ziua de astazi un ritm alert de funcționare al oricarei afacere. Daca acum 50 de ani focus-ul principal era strict legat de clienți și de satisfacerea nevoilor și dorințelor acestora, astazi companiile au multiple arii de care trebuie sa se preocupe, la fel de importante: gestionarea campaniilor de marketing, eficientizarea procesului de producție, gradul de satisfacere al angajaților, creșterea profitabilitații, iar lista poate continua. In acest context, resursele de energie trebuie gestionate atent, iar acestea trebuie concentrate asupra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

