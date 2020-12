Următoarele 150.000 de vaccinuri pentru România ajung în țară cu întârziere Romania ar trebui sa primeasca, luni, a doua tranșa de vaccinuri Pfizer/BioNTech, dar compania producatoare nu le-a expediat inca, scrie Digi24.ro. Compania care trebuia sa aduca in țara, luni dimineața, a doua tranșa de vaccinuri a anunțat duminica seara, ca acestea nu au fost incarcate in aeronava de catre compania producatoare și drept urmare nu vor fi livrate la timp. Potrivit transportatorului, vaccinul nu va ajunge maine in Romania, pentru ca inca nu au fost incarcate cutiile cu vaccin. Problema este de la Pfizer-BioNTech, producatorul vaccinului care, de altfel, și-a asumat sarcina transportului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

