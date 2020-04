Următoarea pandemie: creșterea inegalității Criza coronavirusului a avut nevoie de doar trei luni pentru a schimba lumea. Urmeaza o perioada de recuperare, dar acest marș lung și lent va adanci diferențele intre privilegiați și vulnerabili. O distanțare sociala in invațamant, economie sau sanatate. Devine din ce in ce mai clar ca urmatoarea etapa a pandemiei va schimba multe vieți […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

