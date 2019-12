Urmărire cu focuri de armă la marginea pădurii. Un braconier a încercat să-l omoare pe poliţistul care îl urmărea Un barbat de aproximativ 55 de ani din Zalau risca sa ajunga in arest, fiind acuzat de ultraj, tentativa de omor, uz de arma fara drept si braconaj. Potrivit procurorilor, in cursul zilei de sambata, 30 noiembrie, politistii au fost sesizati ca doi barbati se afla la braconaj intr-o padure din zona Moigrad-Mirsid. Cei trei politisti care au mers la fata locului, au vazut o masina parcata la marginea padurii, asa ca au decis sa astepte. Dupa aproximativ doua ore, si-au facut aparitia doi barbati inarmati cu pusti de vanatoare, care au luat-o la goana in momentul in care oamenii legii i-au somat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

