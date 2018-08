Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, 5.400 pachete cu țigari, de provenienta ucraineana, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 24 august, in jurul orei 01.00, lucratori…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, peste 23.000 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.Intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 270.000 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit, in urma mai multor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, peste 23.000 pachete cu țigari, de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 270.000 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, 7.680 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana. In data de 7 august a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Vicovu de Sus, jud. Suceava, s-a desfașurat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, 3.970 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana. In data de 25 iulie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului s-a desfașurat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 21.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana. In data de 11 iulie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș s-a desfașurat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina – județul Suceava au depistat trei cetațeni indieni in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele in cauza sunt cercetate sub aspectul savarșirii infracțiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei, 21.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 245.900 lei. Ieri, 8 iunie a.c., in jurul…