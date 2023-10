Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Hunedoara, ”la data de 15.10.2023, politistii din cadrul Biroului Politiei Autostrazi au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturism care se deplasa pe autostrada A1, insa conducatorul autoturismului a refuzat oprirea, moment in care politistii au pornit in urmarirea acestuia,…

- Un tanar de 25 de ani a fost surprins de polițiști in timp ce conducea cu o viteza de 225 de kilometri/ora pe autostrada A1, in județul Hunedoara, conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, citat de Agerpres.Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.305…

- Un șofer timișorean a lovit mai multe mașini in timp ce se deplasa, in seara zilei de sambata, pe bulevardul Dacia, din Hunedoara. La un prim control facut de polițiști, cu aparatul alcooltest, acesta a ieșit negativ, dar la testul cu Drugtest șoferul a fost descoperit pozitiv. „La data de…