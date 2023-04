Stiri pe aceeasi tema

- A fost un meci incendiar, marți seara, in Ghencea, intre CSA Steaua și Dinamo. „Militarii” au invins „cainii”, scor 2-0, in derby-ul rundei cu numarul 4 din play-off, Liga 2. Cu 20.000 de spectatori in tribune, CSA Steaua obținut o o victorie uriașa, prin dubla lui Chipirliu, atat pe gazon, cat și in…

- CSA Steaua - Dinamo » Peste 20.000 de spectatori la meciul orgoliilor in Ghencea, o atmosfera de partida mare realizata de patimașii ultrași ai celor doua grupari, scenografii și ironii ca la iUmor. Atmosfera electrizanta in Ghencea in meciul orgoliilor dintre CSA Steaua și Dinamo. Peluze colorate și…

- Deși galeriile Dinamo și Steaua s-au luat la bataie, iar jandarmii au imparțit bastoane in stanga și in dreapta, Jandarmeria susține ca nu sunt incidente. Fanii s-au incaierat langa stadionul Ghencea, iar trupele speciale au intervenit de urgența. Jandarmii calare au intrat in ultrași. „Jandarmeria…

- CSA Steaua - Dinamo » Inclusiv mașinile arbitrilor au fost controlate de jandarmi inainte sa intre in incinta stadionului din Ghencea. Pentru ca e un meci de risc maxim, Jandarmeria verifica toate autovehiculele care intra la stadion, la portiere, roți și portbagaj. CSA Steaua - Dinamo » Jandarmeria…

- Dinamo se pregatește de derby-ul cu CSA Steaua, din Ghencea, dar conducerea clubului alb-roșu e cu gandul la returul care avea loc in weekend-ul 12-14 mai. CSA Steaua - Dinamo se joaca marți, 18 aprilie, de la 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport…

- MM Stoica, managerul general de la FCSB, a declarat ca roș-albaștrii au facut cerere sa joace doua meciuri pe Ghencea, atunci cand CSA Steaua va avea partide in deplasare. Conform programului Ligii 1 și Ligii 2, FCSB ar putea juca in Ghencea cu CFR Cluj (13 mai, etapa 8 din play-off) și cu Rapid (27…

- Actorul Mihai Bendeac l-a insoțit pe fratele lui, Andrei, pe stadion, la meciul dintre Dinamo și Unirea Constanța, scor 6-0. Printre repetiții, spectacole și scenarii, Mihai Bendeac și-a facut timp și a mers la inceputul saptamanii pe „Arcul de Triumf”. Indemnat, evident, de fratele mai mic, Andrei,…

- Peluza Sud Steaua, principala grupare de ultrași care susțin divizionara secunda CSA Steaua, a emis astazi un comunicat in care contrazice afirmațiile recente ale lui Gigi Becali și amenința ca se vor opune „cu orice preț” la inchirierea de catre FCSB a stadionului din Ghencea. Momentul in care FCSB…