Urmăresc… să fie „urmăriţi“ Avand in vedere ca multe formații din Superliga au ales sa se pregateasca in Turcia, in regiunea Antalya, antrenorii din staff-ul selecționerului primei reprezentative, Ionel Gane, Florin Constantinovici, Alexandru Radu și Leo Toader, au fost prezenți acolo pentru a urmari pregatirea jucatorilor romani aflați in vizorul echipei naționale. Pe langa prezența la antrenamente și la meciurile de pregatire ale echipelor noastre, aceștia au fost și la jucatorii romani care activeaza in Turcia și sunt in circuitul echipei naționale: Olimpiu Moruțan, Alex Cicaldau, Florin Nița și Denis Draguș. Aceștia… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toți sunt numai un zambet la FCSB, in saptamana dinaintea inceperii campionatului. Echipa conduce detașat in Liga 1, la 8 puncte de CFR Cluj, la 10 de Universitatea Craiova și la 11 de Rapid. Formația lui Elias Charalambous a invins ieri, 3-1 pe LASK Linz, locul 3 din Austria. In Antalya au fost zile…

- Echipa naționala U17 a Romaniei și-a aflat adversarele din Turul de Elita, ultima faza a calificarilor la Campionatul European din 2024, care va avea loc intre 20 mai și 5 iunie in Cipru. Pe 21 noiembrie, reprezentativa U17 a Romaniei, pregatita de Nicolae Roșca, a invins Estonia cu 3-0 și a obținut…

- Joi, 7 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon (Elvetia), a avut loc tragerea la sorti a ultimei runde de calificare inaintea Campionatului European U19 de anul viitor, turneu final gazduit de Irlanda de Nord, in perioada 15-28 iulie. Tricolorii pregatiti de Adrian Dulcea au obtinut calificarea in aceasta…

- Naționala de fotbal a Romaniei, formata din jucatori sub 17 ani, și-a asigurat prezența in Turul de Elita, ultima faza de calificare pentru Campionatul European, dupa ce a invins, marți, la Buftea, formația Estoniei cu scorul de 3-0. Echipa țarii noastre a terminat pe locul secund in Grupa a 6-a preliminara,…

- Selecționata de fotbal masculin U17 a Romaniei a disputat marți la Centrul Național de Fotbal Buftea, ultimul meci de la turneul de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii mici au caștigat cu 3-0 și s-au calificat la Turul de Elita pentru EURO 2024.In precedentele doua partide, naționala…

- Reprezentativa U17 a Romaniei a invins-o pe Estonia, scor 3-0, și a incheiat pe locul 2 grupa din primul tur al calificarilor la Campionatul European U17 din 2024. Selecționata pregatita de Nicolae Roșca obținuse doua remize in primele doua meciuri din calificari, 0-0 cu Norvegia și 1-1 cu Franța, astfel…

- Reprezentativa Romaniei U19 a invins selectionata similara a Mexicului cu scorul de 2-1 (0-0), sambata, in cadrul turneului international de la Marbella (Spania). Golurile echipei antrenate de Adrian Dulcea au fost inscrise de Andrei Florea (’49) si de Alexandru Stan (’90+2). Romania U19: Adrian Franculescu…

- Patrick Dulcea, fiului selecționerului de la U19, Adrian Dulcea, a inscris, marți, primul lui gol la seniori, chiar in tricoul echipei la care a jucat mult timp și tatal sau. Internaționalul de tineret a salvat-o pe FC Argeș, alb-violeții smulgand in-extremis un egal cu CSM Slatina, 1-1. Moment de referința…