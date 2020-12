Stiri pe aceeasi tema

- George Simion și Claudiu Tarziu, liderii AUR care s-au prezentat la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier din partea alianței lor, dar și o propunere de ministru al Educației, au declarat, despre actuala coaliție de guvernare, ca “nu ii apuca 2024”. ”Partidele nu sunt legitime ca sa…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența discuta, joi seara, noi restricții ce urmeaza sa fie impuse populației, dupa ce numarul de infectari la nivel național se apropie de 10.000 de cazuri zilnice. Printre restricțiile luate in calcul este carantinarea localitaților cu o rata de incidența de…

- Tribunalul din Bacau a decis anularea deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de a inchide restaurantele si barurile din judet, potrivit Mediafax. Decizia nu este definitiva. Mai multi jucatori HoReCa din judet s-au asociat si au intentat la sectia a II-a civila si de contencios administrativ…

- Numarul școlilor intrate in scenariul roșu, in Romania, a crescut vertiginos chiar dupa organizarea alegerilor locale, fiind de aproape șase ori mai mare decat inaintea scrutinului. Ministerul Educatiei anunta, marti, ca 1.889 de unitati de invatamant functioneaza in scenariul rosu, avand cursuri exclusiv…

- Propunerea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti pentru Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta va fi de suspendare a cursurilor fata in fata pentru 14 zile, a declarat luni ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, precizand care sunt pașii legali de urmat pana la o decizie…

- Prefectul Capitalei a anuntat, duminica, intrunirea, a doua zi, a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit in Bucuresti pragul de trei la mia de locuitori. Inainte de anunțul oficial, insa, ministrul Educației,…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, s-a plasat in izolare, la scurt timp dupa ce, joi, a participat la ședința Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, unde a fost prezenta și ministrul Educației, Monica Anisie. Prefectul a declarat, intr-o emisiune televizata, ca a avut contact…

- Deschiderea anului școlar nu a adus “un impact major” in privința creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus, insa in viitor este normal sa existe focare in unitațile didactice, a afirmat secretarul de stat in MAI Raed Arafat. Intrebat vineri seara, intr-o emisiune la Digi 24, daca fenomenul…