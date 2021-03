Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii "recidiveaza" cu o postare inedita de 8 Martie, Ziua Internationala a Femeii. De aceasta data, autorii glumei de pe pagina de Facebook a SRI ar putea avea probleme, pentru ca femeile sunt comparate cu elefantii. "Este un mit ca numai elefantii nu uita nimic", transmite…

- Echipele Politiei Romane si specialistii pirotehnisti din cadrul Serviciului Roman de Informatii fac verificari, marti, la Scoala Americana, din Voluntari, unde s-a primit o amenințare cu bomba. Toate persoanele din interiorul unitații de invațamant au fost evacuate, iar traficul in zona a fost restricționat.…

- Pe 24 februarie se sarbatorește Dragobetele in țara noastra, ziua iubirii. Serviciul Roman de Informații a postat o poza cu fluturași in stomac, iar Ministerul Aafcerilor Interne un polițist care oprește mașinile pe strada. Postarile au devenit virale. Postarea SRI este mai puțin oficiala, mesajul cu…

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat, joi seara, pe site-ul Ministerului Finantelor. In ceea ce privește Serviciile de Informații, bugetul pentru 2021 aloca sume importante. Daca in 2020 cei mai mulți bani ii primea Serviciul Roman de Informații, anul acesta o creșterea semnificativa…

- Vicepreședintele PNL Florin Roman, nu are incredere in liderii actuali ai partidului și anunța un an tensionat pentru partid. Florin Roman a scis, intr-o postare pe Facebook, ca „2021 este anul Congresului”, iar in partid este nevoie de lideri puternici și de „o improspatare a imaginii”. „2021 este…

- Serviciul Roman de Informații a trimis un nou mesaj inedit de Anul Nou. Daca in urma cu doi ani SRI le transmitea romanilor o felicitare cu un telefon și cu mesajul „Sa auzim de bine”, in 2020 pe felicitare apar un binoclu și mesajul „Sa ne vedem sanatoși”. Serviciul Roman... Articolul Felicitare inedita…

- Un preot a postat pe contul sau de Facebook o decizie judecatoreasca recenta care stabilește ca ilegala limitarea libertaților religioase. Mai exact, este ilegal ca “Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința in localitatea unde…