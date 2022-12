Inaintea unei vizite a experților Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Iranul afirma ca și-a marit capacitatea de imbogațire a uraniului, in contextul in care negocierile cu marile puteri sunt in impas. „In prezent, capacitatea de imbogațire a uraniului a ajuns la un nivel mai mult decat dublu fața de nivelul din istoria acestei industrii”, […] The post Uraniu imbogațit. Iranul anunța ca și-a dublat capacitatea, inaintea unei inspecții ONU first appeared on Ziarul National .