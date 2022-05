Stiri pe aceeasi tema

- Poloneza Iga Swiatek, belarusa Arina Sabalenka, tunisiana Ons Jabeur si rusoaica Daria Kasatkina s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului de la Roma. Swiatek, liderul WTA, a trecut in sferturi de jucatoarea canadiana Bianca Andreescu (90 WTA), scor 7-6 (2), 6-0. Sabalenka, numarul 8 mondial…

- Sorana Cirstea (32 ani, 26 WTA), la simplu, Monica Niculescu (34 ani, 312 WTA) și Gabriela Ruse (24 ani, 57 WTA), ambele la dublu, joaca marți in primul tur al turneului WTA 1000 de la Roma. Competiția din capitala Italiei are loc in perioada 9 - 15 mai. In acest an, premiile totale ale turneului WTA…

- Ea devine prima jucatoare araba care castiga un turneu din seria WTA 1.000, categoria cea mai ridicata dupa turneele de Mare Slem, și va urca pe locul 7 in lume cu doua saptamani inainte de Roland Garros.

- Turneul de la WTA de la Madrid a avut parte de multe surprize, marile favorite fiind eliminate rand pe rand. S-a ajuns in faza optimilor, iar Ons Jabeur este capul de serie cel mai important ramas in competiție.

- Simona Halep (21 WTA) și Sorana Cirstea (27 WTA), cele doua reprezentante ale Romaniei acceptate direct pe tabloul principal de la Madrid, și-au aflat marți adversarele. Sportivele noastre nu sunt capi de serie la „Mutua Madrid Open”, astfel ca ambele vor avea o misiune dificila pe zgura din cadrul…

- Ocupanta a locului 24 in ierarhia WTA, Sorana Cirstea a anunțat turneele la care va participa in sezonul de zgura. Sportiva noastra iși va face debutul la Istanbul (WTA 250), acolo unde este campioana en-titre. WTA Istanbul – Competiție de categorie WTA 250 care va avea loc in perioada 18-24 aprilie…

- Jucatoarea poloneza Iga Swiatek va deveni de luni numarul unu in tenisul feminin mondial, dupa ce a castigat turneul WTA 1.000 de la Miami (Florida), invingand-o in finala pe japoneza Naomi Osaka, fost lider WTA, scrie digi24.ro.

- Iga Swiatek, viitorul lider WTA, care a castigat ultimele trei turnee la care a participat, Qatar Open, Indian Wells si Miami Open, primele ale anului de categorie WTA 1.000, o performanta unica in tenisul feminin, s-a retras de la turneul de categorie WTA 500 de la Charleston, cu premii de aproape…