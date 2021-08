Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Ida, care a atins zona de uscat in weekend in statul american Louisiana, a distrus in intregime cladirea istorica din orasul New Orleans in care a locuit in tinerete Louis Armstrong, informeaza EFE care citeaza media locale. Intr-un clip postat pe Twitter de Jack Royer, prezentator…

- Alimentarea cu energie electrica întrerupta, strazi inundate, acoperisuri rupte. Locuitorii din Louisiana au evaluat amploarea pagubelor provocate de trecerea uraganului Ida, descrise de guvernatorul statului drept "catastrofale", relateaza AFP marti, citata de Agrepres. Prima…

- O alerta de inundații a fost emisa pentru trei orașe din Louisiana. Locuitorii au fost avertizați sa paraseasca de urgența casele. Rafalele de vant de peste 240 de kilometri pe ora au spulberat mai multe acoperisuri, iar aproape un milion de oameni au ramas fara energie electrica.Autoritațile au anunțat…

- La 16 ani distanța de la uraganul „Katrina”, orașul New Orleans și zonele din apropiere sint lovite de un nou uragan numit „Ida”. Recent acesta a aparut pe teritoriul statului Louisiana și a lasat deja peste 400.000 de locuitori fara electricitate. In acest sens, președintele american Joe Biden a declarat…

- Uriașa furtuna a lovit in plin orașul New Orleans și peste un milion de locuințe au ramas fara curent electric, informeaza TVR . Președintele Biden a declarat stare de dezastru major in tot statul Louisiana și a avertizat ca problemele nu vor fi rezolvate prea curand. In tot New Orleansul doar generatoarele…

- Uraganul Ida a lasat New Orleans fara curent electric. Furtuna, clasificata in categoria 4 din 5 la sosirea pe coasta statului Louisiana, a mai slabit intre timp in intensitate și este acum de categoria 2.

- Uraganul Ida a crescut periculos de mult in intensitate, devenind un uragan de categorie 4 si generand vanturi care ating viteze de 209 kilometri pe ora, pe masura ce se apropie tot mai mult de coastele Louisianei din sudul Statelor Unite, la exact 16 ani dupa ravagiile cauzate de Katrina, informeaza…