- Uraganul Florence va lovi in curand statul american Carolina de Nord. Ploile recente au inundat mai multe strazi. In unele regiuni nivelul apei a ajuns pana la genunchi, in timp ce in Emerald Isle, e de aproape doi metri.

- Președintele Donald Trump ii avertizeaza pe locuitorii din Carolina de Nord și de Sud ca trebuie sa fuga din calea uraganului Florence, care ar putea fi, potrivit specialiștilor, cea mai puternica furtuna vazuta vreodata, cel puțin in estul Statelor Unite.

- Inca 700.000 de oameni au primit ordine de evacuare din calea uraganului Florence, la o zi dupa ce un milion de locuitori din Carolina de Sud, Carolina de Nord si Virginia au fost anuntati ca trebuie sa plece. Roy Cooper, guvernator Carolina de Nord: Furtuna aceasta este un monstru. Este mare si rea.…

- Peste un milion de persoane au primit ordin de evacuare in Carolina de Sud și Virginia din cauza uraganului Florence. Specialiștii se așteapta ca uraganul sa fie cel mai puternic care a lovit pana acum regiunea. Peste un milion de persoane vor fi evacuate din calea uraganului Florence despre care guvernatorul…

- Uraganul Lane, retrogradat vineri la nivel de furtuna tropicala, s-a apropiat de centrul arhipelagului Hawaii din Oceanul Pacific provocand ploi torentiale si inundatii de amploare pe Insula Mare, au anuntat reprezentantii Apararii civile, citati de Reuters. Insotit de rafale de vant care…

- Sudul Japoniei a fost lovit miercuri de ploi torentiale si de vanturi puternice, pe masura ce taifunul Soulik avanseaza spre vestul insulei Kyushu, a indicat guvernul nipon, citat de DPA. Taifunul, al 19-lea din acest sezon, a produs intreruperea alimentarii cu curent electric in 21.400…

- Potrivit ISU Dobrogea, au fost mai multe apeluri legate de copaci cazuți in Constanta. Totodata, mai multe curți și strazi au fost inundate, intre care și o gradinița de pe strada Fragilor. De asemenea, o bucata din acoperisul unui mall a fost smulsa de vant. Ploaia a creat probleme si pe…