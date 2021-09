Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Irineu Darau, care s-a clasat pe locul al treilea in primul tur al alegerilor pentru presedintia USR PLUS, a anuntat, joi, ca nu il va sustine nici pe Dan Barna, nici pe Dacian Ciolos in turul al doilea, mentionand ca nu poate sprijini "un candidat care atenteaza la democratie" si "un candidat…

- Dacian Ciolos a castigat primul tur al alegerilor pentru presedintia USR PLUS cu 46% din voturi, in fata lui Dan Barna (43,9%) si Irinel Darau (10%), au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Urmeaza turul doi al alegerilor interne, care va avea loc in perioada 23 – 30 septembrie. Dacian Ciolos…

- Dacian Cioloș a caștigat primul tur al alegerilor din USR PLUS cu 46% din voturi, in timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Cel de al treilea candidat, Irineu Darau, a obținut 10,1%. Pentru ca niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1 va fi organizat al doilea tur de scrutin. „Din 44.114 colegi cu drept…

- Cu peste 15.100 de voturi primite, Dacian Cioloș a obținut 46% din sufragii, in timp de Dan Barna a adunat doar 14.400, adica aproape 44%. Cel de-al treilea candidat, Irineu Darau, a adunat și el 3300 de voturi, adica o cota de 10% din numarul total.Rezultatele exprimate sunt urmatoarele:Dacian Cioloș:…

- ​Dacian Cioloș a ieșit pe primul loc în primul tur al alegerilor din USR-PLUS, președintele partidului urmând a fi ales în turul al doilea. Astfel, rezultatele alegerilor pentru șefia USR-PLUS, la finalul unei saptamâni de vot sunt urmatoarele: Dacian Cioloș -…

- Copresedintii USR PLUS Dacian Ciolos si Dan Barna merg in turul al doilea al alegerilor pentru sefia partidului, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al formatiunii, Ionut Mosteanu. Potrivit acestuia, Dacian Ciolos a obtinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna – 14.404 voturi (43,9%), Irineu Darau are 3.300…

- Dupa primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS, pe primele doua locuri s-au clasat Dacian Cioloș și Dan Barna cu 15.111 voturi - adica 46%, și respectiv 14.404 voturi - adica 43,9%. Pe locul trei s-a situat Irineu Darau cu 3300 de voturi - 10,1%.

- Astazi, 23 septembrie, s-a incheiat primul tur al scrutinului intern pentru alegerea președintelui USR PLUS: au votat 32.815 (74.4%) din totalul de 44.114 electori, anunța formațiunea. Rezultatele exprimate sunt urmatoarele: Dacian Cioloș: 15.111 (46.0%); Dan Barna: 14.404 (43.9%); Irineu Darau: 3.300…