- Municipiul Campia Turzii a intrat in scenariul galben! Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a decis ca acest lucru sa se intample, datorita scaderii cazurilor de COVID-19, la o rata

- Municipiul Campulung Moldovenesc și comuna Șcheia raman in scenariul galben pana in ziua de 7 ianuarie 2020, ora 24.00, a decis, joi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava. In Campulung Moldovenesc incidența cazurilor pozitive de Covid-19 este de 1,86 la mie și in comuna Șcheia, de ...

- Comuna suceveana Manastirea Humorului intra in scenariul roșu pentru doua saptamani incepand de duminica, 6 decembrie, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a depașit 3 cazuri la mia de locuitori ajungand la 3,11. Hotararea a fost luata astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit…

- Comuna Zvoriștea nu mai este supusa restricțiilor suplimentare de limitare a raspandirii coronavirusului și a revenit in zona verde. Joi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a luat act de reducerea incidenței cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 la 1,30 la mia de locuitori și a decis ...

- Edilul Iasiului sustine ca ar trebui luata aceasta decizie deoarece, de la inceputul scolii, au fost inregistrate doar 200 de persoane infectate cu SARS-COV-2 in randul elevilor și cadrelor didactice. Numarul de imbolnaviri este mai mic decat cel inregistrat in ultima perioada, care s-a pastrat constant…

- MOBILIZARE… Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui a decis instituirea unor masuri suplimentare in patru comune din judet in care rata de incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de Covid a depasit 1,5 la mia de locuitori. Potrivit deciziei CJSU Vaslui este vorba despre comunele…

- Evenimentele private nu mai pot fi organizate in nicio localitate și in niciun fel de condiții, pentru prevenirea infectarilor cu Covid-19. Noua restricție a fost propusa de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, in hotararea referitoare la prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

- Școala primara Paintbrush din Corbeanca va funcționa in scenariul roșu, potrivit unei decizii adoptate de Comitetul pentru Situații de Urgența (CJSU) Ilfov, potrivit Mediafax.Din cauza cazurilor de Covid-19, CJSU Ilfov a aprobat marți schimbarea scenariilor de funcționare pentru mai multe…