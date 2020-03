Primarul comunei Periș, Anghel Albu, a anunțat ,sambata, ca ieri, 27 martie, s-a confirmat in comuna primul caz de COVID 19. ”Persoana in cauza facea dializa și este in varsta de 76 ani, virusul fiind contactat in timpul tratamentului. A fost dusa la spital și s-au luat imediat masurile ce se impun in asemenea situații”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 493, ediția print ”Incepand de astazi reluam dezinfecția tuturor instituțiilor noastre (școli, case de cultura, sedii, parcuri, locuri de joaca etc.)”, a mai scris primarul. De asemenea, va incepe…