Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a produs vineri pe DN6, in județul Caraș-Severin. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au anunțat ca vineri intervin pe DN6, in zona localitații Teregova. Din primele date, doua persoane au ramas incarcerate…

- Un grav accident grav s-a petrecut in urma cu puțin timp pe DN6, in zona localitații Teregova, fiind implicate doua microbuze și un autoturism. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, la Teregova, județul Caraș-Severin, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit…

- Un accident grav in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a produs vineri pe DN6, in județul Caraș-Severin. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au anunțat ca vineri intervin pe DN6, in zona localitații Teregova. Din primele date, doua persoane au ramas incarcerate…

- Potrivit ISU Caraș-Severin, accidentul s-a produs pe DN 6, la intrare in localitatea Teregova s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme, dintre care 2 cu capacitatea 8+1 locuri.Pompierii intervin in urma unui accident rutier produs pe DN6, in zona localitații Teregova, in…

- UPDATE : 10 persoane, care au suferit leziuni, primesc ingrijiri medicale din partea echipajelor de prim ajutor. Printre acestea se afla un minor, in stop cardio-respirator, caruia i se aplica manevrele de resuscitare. Știre inițiala Un accident grav a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN6, in județul…

- Un accident grav a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN6, in județul Caraș-Severin. Doua microbuze s-au lovit frontal. Doua persoane sunt incarcerate. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN6 Orșova-Caransebeș,…

- Pompierii intervin in urma unui accident rutier produs pe DN6, in zona localitatii Teregova, in care sunt implicate 2 microbuze si 1 autoturism.Potrivit IGSU, pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de InterventieLa fata locului, salvatorii intervin cu…

- Un accident grav a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN6, in județul Caraș-Severin. Doua microbuze s-au lovit frontal. Doua persoane sunt incarcerate. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN6 Orșova-Caransebeș,…