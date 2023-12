UPDATE – ”Dupa 8 ani de proces – 8 judecatori de la ICCJ au restabilit adevarul! Azi, Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat decizia finala in faimosul dosar «Ponta – Sova» (dosarul care a dus, in 2015, la demisia mea din functia de presedinte al PSD si, ulterior, din functia de prim ministru): achitare pentru toti cei 5 pentru ca «nu exista fapte care sa constituie infractiuni». S-au pronuntat pentru achitare, in unanimitate, 8 judecatori ai ICCJ (3 in fond si 5 in apel)”, a scris Victor Ponta pe Facebook. El a adaugat ca nu a invocat prescriptia sau o alta modificare de procedura sau…