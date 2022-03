UPDATE. Un avion NATO s-a prăbușit în Norvegia UPDATE Armata norvegiana a confirmat, sambata, ca toate cele patru persoane aflate la bordul unei aeronave militare care s-a prabusit in nordul Norvegiei, au murit, transmite Le Figaro. „Politia din Nordland a confirmat, sambata dimineata, ca cele patru persoane care se aflau la bordul avionului au decedat. Din informatiile politiei, cei patru sunt de nationalitate […] The post UPDATE. Un avion NATO s-a prabușit in Norvegia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 21.003 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in scadere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 10.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.974 de persoane, dintre care…

- Militari rusi au patruns in regiunea Kiev, venind dinspre Belarus, si ataca pozitii militare cu rachete Grad, afirma surse citate de Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro. Un jurnalist al France Presse a constatat prezenta mai multor elicoptere fara insemne de identificare zburand in grup la…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Un elicopter s-a prabușit in apa, sambata dupa-amiaza, pe o plaja din Miami, intr-o zona aglomerata, in care oamenii inotau. Poliția face cercetari pentru a se stabili care este cauza prabușirii, scrie Reuters. O ancheta este in desfașurare dupa elicopterul s-a prabușit in apele oceanului de langa Miami…

- UPDATE. Conform ISU Iasi, sapte persoane gasite in stop cardio-respirator au fost declarate decedate. Cinci persoane și-au pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs pe DN 28, in zona localitații Sarca din județul Iași. Coliziunea s-0a produs intre un autocamion, un autoturism și o ambulanța,…

- Politia din Ucraina a arestat un grup de persoane suspectate ca pregateau revolte in masa in Kiev si in alte orase din Ucraina, pentru a provoca instabilitate, a anuntat ministrul de interne de la Kiev, Denis Monastirskii. Anunțul vine in contextul escaladarii tensiunilor cu Rusia. SUA si alte tari…

- Acoperișul din zona cargo a aeroportului din Istanbul s-a prabușit din cauza cantitaților imense de zapada cazuta in ultima vreme. Presa turca citeaza postarea consilierului de presa al Turkish Airlines Yahya Ustun. „Acoperișul unitații noastre, care deservește marfa turceasca pe aeroportul din Istanbul,…

- Mai mulți oameni au fost raniți dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la un amfiteatru in orașul german Heidelberg, relateaza The Independent și Reuters. ”Un individ a ranit mai multe persoane, intr-un amfiteatru, cu o arma lunga”, a anuntat intr-un comunicat Politia din Mannheim. Anterior, poliția…