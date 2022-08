Audierea lui Trump are loc dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida – in cadrul altei anchete federale – care vizeaza sa stabileasca daca a luat cu el dosare clasificate atunci cand a plecat de la Casa Alba. El a sosit la biroul procurorului general al New Yorkului miercuri, cu putin inainte de ora locala 9.00 (16.00, ora Romaniei) intr-un convoi de masini. La plecarea de la Trump Tower, la New York, in aceasta scurta deplasare in centru, el le-a facut semne jurnalistilor prezenti, insa nu a facut vreo declaratie. In cadrul acestei anchete civile a procurorului…