(UPDATE) Suceava: Apartamentele din cele două scări de bloc nu mai pot fi locuite UPDATE – Explozia care s-a produs dimineata, la un bloc de pe strada Rarau din cartierul Burdujeni, judetul Suceava, a fost declanșata pe fondul unei scurgeri de gaze. Potrivit Șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina”, Costica Ghiața, centrala termica și aragazul erau amplasate in balcon și fie au fost exploatate necorespunzator, fie au avut defecțiuni care ar fi dus la scurgeri de gaz. Cercetarile ulterioare vor stabili astfel de detalii. Costica Ghiața: Locul producerii evenimentului: dormitorul din cadrul apartamentului nr. 8 al etajului 2. Sursa: acumulare de gaze combustibile… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

